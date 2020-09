Coronavirus, i negazionisti che parlano di dittatura offendono chi l’ha davvero combattuta (Di sabato 5 settembre 2020) di Donatello D’Andrea Oggi sabato 5 settembre, a Roma, si svolgerà una grande manifestazione di piazza. Ci saranno proprio tutti: Vittorio Sgarbi, Povia, Carlo Maria Viganò, Diego Fusaro, Sara Cunial, Pappalardo, gilet arancioni, l’estrema destra di Forza Nuova, no-vax, forconi. Non si tratta di una manifestazione normale, basta vedere i partecipanti per capirlo. A Roma si riunisce il mondo del negazionismo italiano al grido di “liberiamo l’Italia!”. Da chi? Dalla dittatura sanitaria imposta dal governo, ovviamente. Non si può negare che questi individui abbiano una certa fantasia. In tempi normali una cosa del genere avrebbe suscitato una compiaciuta ilarità, peccato che questi non siano per nulla “tempi normali”. Gli ultrà del complottismo, in Italia, stanno diventando un serio problema. ... Leggi su ilfattoquotidiano

