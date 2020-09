Coronavirus, i dati – 1.695 nuovi casi. Calo dei tamponi: sono 107mila. 16 le vittime, stabili i ricoveri (Di sabato 5 settembre 2020) I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia sono 1.695, pressoché in linea con quelli di venerdì (1.733). Cala invece il numero dei tamponi: 107.658, a fronte dei 113.085 test del giorno precedente. Aumentano invece i decessi: 16, cinque in più di ieri (11) per un totale di 35.534 vittime. Quello di oggi è il numero di morti più alto registrato nelle ultime settimane. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, in totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 276.338 persone. Una settimana fa, sabato 29 agosto, erano stati registrati 1.444 casi, emersi con 100mila tamponi. stabili i ricoveri: 1.620 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano

