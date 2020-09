Coronavirus, gli esperti non volevano bloccare i voli dalla Cina “Sono discriminatori” (Di sabato 5 settembre 2020) Dai verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico emergono dettagli sulla gestione degli arrivi nei nostri aeroporti di passeggeri provenienti dalla Cina. Emergono ulteriori dettagli sulla gestione della pandemia nel nostro Paese suggerita dagli esperti del Comitato tecnico scientifico. A fornirli sono i 95 verbali pubblicati nella giornata di ieri. Particolarmente interessante è l’aspetto relativo … L'articolo Coronavirus, gli esperti non volevano bloccare i voli dalla Cina “Sono discriminatori” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

