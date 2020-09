Coronavirus: Gentiloni, 'ridurre confusione tra Paesi Ue e uniformare zone rosse' (Di sabato 5 settembre 2020) Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Nell'emergenza Covid "non siamo di fronte a una seconda ondata ma di fronte a una grande incertezza. Come fronteggiarla? Cercando di ridurre la confusione e il fatto che ogni singolo Paese vada in ordine sparso". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a Rai News 24, durante i lavori del Forum Ambrosetti. "Ieri abbiamo deciso una raccomandazione agli stati membri almeno per uniformare zone rosse, zone verdi: non possiamo deciderle Paese per Paese e far sì che chi deve viaggiare abbia regole diverse". Il secondo modo per fronteggiare l'incertezza è "dare attuazione seria alle misure economiche che abbiamo deciso". Leggi su liberoquotidiano

Forum Ambrosetti, Mattarella: «Serve rapida approvazione del Recovery fund. Occasione unica»

«Il 30% dei fondi Ue di rilancio deve andare al Clima. Non ha senso ricostruire la nostra economia come era. Tornare al passato, ci riconsegnerà al presente di crisi. Il futuro deve essere diverso». L ...

