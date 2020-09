Coronavirus, familiari delle vittime di Bergamo: “Ad ammazzare i nostri cari non è stato il virus, i documenti desecretati sono un oltraggio al pudore” (Di sabato 5 settembre 2020) ‘Noi Denunceremo’ è il nome del comitato dei famigliari delle vittime di Bergamo, costituitosi di recente. Ora ha annunciato il silenzio stampa sulla pubblicazione dei verbali del Cts, il Comitato tecnico scientifico sull’emergenza Covid, da ieri online sul sito della Protezione civile. “Ci siamo presi il tempo di leggere ed analizzare tutti i documenti desecretati ieri pomeriggio – affermano in una nota Luca Fusco e Consuelo Locali, rispettivamente presidente e legale del comitato ‘Noi Denunceremo’ – Riteniamo che i contenuti dei documenti emersi, particolarmente quelli che anticipano il lockdown nazionale, denotino che chi ha ammazzato la nostra gente non siano stati ‘il nemico invisibile’ o il ... Leggi su meteoweb.eu

Lisuccen : Check out this article: Coronavirus, familiari delle vittime di Bergamo: 'Ad ammazzare i nostri cari non è stato il… - simpaol : Mi ero perso questa iniziativa dei #DellaValle. Bravi davvero, oggi sono arrivati a 11 milioni. #coronavirus - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: Da oggi #3settembre è possibile presentare la domanda per accedere al Fondo “Sempre Con Voi”, istituito per sostenere i familia… - gpcirronis : «Luras attualmente ha quattro positivi e altri cinque familiari in isolamento. Tutti stanno abbastanza bene e stann… - lavalidamente : RT @DPCgov: Da oggi #3settembre è possibile presentare la domanda per accedere al Fondo “Sempre Con Voi”, istituito per sostenere i familia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus familiari Le imprese familiari sono più resilienti al coronavirus. Lo rileva il Credit Suisse Research Institute BeBeez Coronavirus Marsica, 5 nuovi casi giornalieri: raffica di tamponi a Celano e Collelongo

Avezzano. sono 5 i nuovi casi giornalieri nella Marsica. Ad appesantire il bilancio, che ora conta 149 contagiati da inizio emergenza su tutto il territorio, sono soprattutto Celano e Collelongo dove ...

Coronavirus Bari, otto sotto un tetto con la donna incinta positiva: famiglia dimenticata in via Napoli

“I casi sono in aumento, ma la situazione è sotto controllo”. La frase di rito viene ripetuta come un mantra, ma abbiamo dimostrato che le cose non stanno proprio così, documentando l’assalto all’ospe ...

Avezzano. sono 5 i nuovi casi giornalieri nella Marsica. Ad appesantire il bilancio, che ora conta 149 contagiati da inizio emergenza su tutto il territorio, sono soprattutto Celano e Collelongo dove ...“I casi sono in aumento, ma la situazione è sotto controllo”. La frase di rito viene ripetuta come un mantra, ma abbiamo dimostrato che le cose non stanno proprio così, documentando l’assalto all’ospe ...