Coronavirus e lavoratori fragili, l’età non è una discriminante: le decisioni dei Ministeri (Di sabato 5 settembre 2020) La questione del Coronavirus e dei lavoratori fragili è uno dei dibattiti più caldi degli ultimi giorni. In vista della riapertura delle scuole, e della mobilitazione di milioni tra collaboratori scolastici, docenti e studenti, l’allerta e massima. Il rischio di nuovi focolai è dietro l’angolo, e la volontà è quella di operare il rientro negli istituti nella maggiore sicurezza possibile. Nei giorni scorsi si è dibattuto sulla gestione dei pericoli del Coronavirus per i lavoratori fragili. Nebulosa la vicenda in merito a quali potessero essere i principi per una definizione di tale tipologia di impiegati del mondo scolastico, tra professori e collaboratori. Nelle ultime ore è arrivata però una chiarificazione in ... Leggi su optimagazine

MediasetTgcom24 : Covid,Min.Salute: 'Solo età non basta per essere lavoratori fragili' #coronavirus - Avvenire_Nei : #Coronavirus ed esenzioni: chi sono i 'lavoratori fragili' - Corriere : «L’età non è sufficiente per definire un lavoratore fragile» - ferrazza : RT @Luke_like: #Amazon ??vuole introdurre anche in Italia un sistema di videosorveglianza ?? per misurare la distanza tra i lavoratori nei ma… - Lorenzo5556555 : RT @Corvonero75: Leggere per credere. Per evitare che qualcuno si dichiari lavoratore fragile in base alla sola età il ministero dice aper… -