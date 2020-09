Coronavirus, è allarme nuovi contagi: scatta nuovo obbligo 24 ore su 24 (Di sabato 5 settembre 2020) Come anticipato dal Secolo XIX, la Regione Liguria ha emanato un’ordinanza che impone l’obbligo di indossare sempre la mascherina nella provincia della Spezia, anche all’esterno, per i prossimi 7 giorni. Nel territorio della Asl ci sono 41 persone ricoverate dopo essere risultate positive al Coronavirus, e l'ordinanza sarebbe stata emanata appunto come misura di contenimento per il recente trend di contagi. Dopo le parole tranquilizzanti di ieri, il governatore Toti ha ribadito anche oggi che «la pressione sugli altri ospedali (liguri, ndr) è minima», aggiungendo che «nel territorio della Asl 5 è successo quello che avevamo già vissuto nella Asl 2 (Savona, ndr) con il cluster di quest'estate, in seguito a una festa che si è tenuta ... Leggi su howtodofor

Tre dei quattro dipendenti dell'ufficio del Giudice di pace di Oristano sono risultati positivi al Covid-19 dopo aver effettuato i tamponi. Il responso della Assl è arrivato in mattinata. La positivit ...

Scuola: Sicilia, Save the Children, incertezza e preoccupazione per la riapertura aggravano la condizione delle famiglie più fragili

. Il 71% dei genitori non ha ricevuto comunicazioni dalla scuola sulle modalità organizzative per il rientro[1]. Il 31% dei genitori teme variazioni di orario incompatibili con l’occupazione, i nonni ...

