Coronavirus: Di Maio, 'negazionisti rispettino almeno famiglie morti' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Io rabbrividisco all'idea che una serie di esponenti politici che vanno a dire in giro che la mascherina non serve, che il virus non esiste, potevano stare al governo di questo Paese in questo momento. Io sono rassicurato che ci sia Conte presidente del Consiglio in questo momento. Parlano di guerra i negazionisti, di guerra che devono fare allo stato contro queste misure, contro la mascherina. io invece rispondo che la guerra l'abbiamo combattuta questo inverno e abbiamo perso sul campo decine di migliaia di italiani i cui familiari stanno ancora piangendo. Ai negazionisti chiedo di portare almeno rispetto per i familiari dei morti". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un incontro sullo sviluppo del Made in Italy a Foggia risponde a una domanda sul corteo ... Leggi su iltempo

Lux_Clarissima : Coronavirus, negazionisti in piazza a Roma, Di Maio: ‘Rabbrividisco’. Ci credo che il Bibitaro & Zinga rabbrividisc… - MoonLuchy : Quest'imbecille miracolato che nemmeno sa il significato della parola negazionista. Lui che prima se la faceva con… - infoitinterno : Coronavirus, Di Maio a Sky TG24: al governo potevano esserci i negazionisti. VIDEO - infoitinterno : Coronavirus, il Forum di Cernobbio è virtuale Ban KI-moon e Di Maio sono ologrammi - frankietheone1 : RT @repubblica: Il Forum è virtuale: Ban KI-moon e Di Maio sono ologrammi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Covid, a Roma corteo «negazionista». Di Maio: menomale loro non sono più al governo. Meloni: la sinistra... Corriere della Sera Veronica Lario e il messaggio a Berlusconi: «Sono addolorata, i miei figli mi dicono di stare tranquilla»

Un messaggio, quello di Veronica Lario, che arriva dopo 12 anni di silenzio. Tra lei e Berlusconi i rapporti si sono bruscamente interrotti, distrutti nelle aule di tribunale. Ora ecco un nuovo contat ...

Covid, Meloni attacca: "I negazionisti del virus sono tutti al Governo"

Giorgia Meloni è intervenuta negli studi di Primocanale: "In questi due anni il governo Conte non ha fatto nulla per revocare la concessione ad Aspi e per mettere a gara la concessione secondo regole ...

Un messaggio, quello di Veronica Lario, che arriva dopo 12 anni di silenzio. Tra lei e Berlusconi i rapporti si sono bruscamente interrotti, distrutti nelle aule di tribunale. Ora ecco un nuovo contat ...Giorgia Meloni è intervenuta negli studi di Primocanale: "In questi due anni il governo Conte non ha fatto nulla per revocare la concessione ad Aspi e per mettere a gara la concessione secondo regole ...