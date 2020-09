Coronavirus, Crisanti: “I casi di oggi sono venti volte inferiori a quelli reali di marzo, 6 mesi fa facevamo pochissimi tamponi” (Di sabato 5 settembre 2020) “Il virus continua a colpire nel mondo, e l’Italia non è in una bolla: è esposta a contagi di ritorno, e i numeri ci dicono che c’è trasmissione del virus sul nostro territorio. Ma bisogna contestualizzare i dati: a febbraio- marzo i tamponi si facevano solo ai gravissimi, gli asintomatici non esistevano e il Cts non ne riconosceva l’esistenza. Ma i numeri di marzo non sono quelli di oggi: i dati Istat ci dicono che i casi di oggi sono 20 volte inferiori rispetto a quelli reali di marzo”. E’ quanto dichiarato dal virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia ... Leggi su meteoweb.eu

