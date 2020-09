Coronavirus: Conte, 'zona rossa Alzano era pronta ma poi estesa a Lombardia' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "La mattina del 6 marzo avevamo già predisposto tutto per cinturare la zona di Alzano Nembro, poi, dopo il confronto diretto con gli esperti, loro stessi maturano la consapevolezza che occorra una soluzione più drastica: imporre la zona rossa a tutta la Lombardia. La notte del 7 ho firmato il Dpcm". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato alla festa del Fatto quotidiano, tornando sulla vicenda della mancata zona rossa ad Alzano Nembro. "Non ho mai rivisto le mie dichiarazioni - ha puntualizzato il presidente del Consiglio - al giornalista del Fatto ho parlato del verbale del 3 marzo. Il 4 marzo il ministro Speranza incontra Fontana e Gallera a Milano, il 5 parliamo al Consiglio dei ... Leggi su liberoquotidiano

