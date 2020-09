Coronavirus, Conte: “Sono fiducioso per l’autunno” (Di sabato 5 settembre 2020) Giuseppe Conte ha detto la sua sulle prospettive autunnali per il Coronavirus. E ha annunciato che gli stadi non riapriranno per il momento La festa del Fatto Quotidiano rappresenta, per Giuseppe Conte, l’opportunità di fare il punto della situazione in Italia. Il presidente del Consiglio, dal palco, ha fatto le sue previsioni in vista dell’autunno per quanto riguarda la lotta al Coronavirus. Il premier ha risposto alle domande su tutti i fronti, ha rivelato che avrebbe visto bene Mario Draghi alla presidenza della Commissione Europea e che non gli dispiacerebbe una rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. “Per l’autunno sono fiducioso: penso a misure circostanziate. Quando si prendono decisioni molto importanti in termini di allarme sociale, ... Leggi su zon

Linkiesta : La strategia del #lockdown è da sempre il naturale modus operandi del governo #Conte, già da molto prima dell’arriv… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Riapertura degli stadi è inopportuna' #giuseppeconte - Gazzetta_it : Il premier #Conte sull'apertura degli stadi: 'È inopportuna' - CorrNazionale : #Coronavirus, il premier #Conte: “Sono fiducioso per l’autunno, non ci sarà un altro lockdown. #Salvini? Non mi ric… - notizieoggi24 : Coronavirus, Zangrillo su Berlusconi: 'Cauto ottimismo'. Telefonata di Conte #Berlusconi -