Coronavirus: Conte, 'più contagi effetto ferie agostane, ma italiani responsabili' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Ieri c'è stato un record di contagiati, ma si trascura il numero di tamponi. E' chiaro che se facciamo più tamponi scopriamo più contagiati, la cosa è fisiologica. Il numero è cresciuto, ed è l'effetto dei contagi agostani. Ma voglio dire che, ancora una volta, noi italiani ci dimostriamo responsabili e disciplinati rispetto ad altri paesi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo alal festa del Fatto Quotidiano. Leggi su iltempo

Che l'attuale situazione economica non sia delle più rosee per numerosi club è ormai noto da tempo. Non a caso, anche l'Inter ne starebbe parecchio risentendo e il mercato basato sull'autofinanziament ...ROMA – “Per l’ autunno sono fiducioso: penso a misure circostanziate”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte (foto), intervenendo oggi alla festa del quotidiano Il Fatto Quotidiano. “Quando si pre ...