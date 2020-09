Coronavirus: Conte parla dell’andamento dell’epidemia del lockdown (Di sabato 5 settembre 2020) Il Presidente del Consiglio Conte è intervenuto nel pomeriggio di sabato 5 settembre al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Durante il suo lungo intervento ha fatto il punto della situazione in merito all’andamento dell’epidemia e all’aumento dei nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese. Da quando i dati hanno ricominciato a salire lo spettro di un nuovo lockdown si è presentato agli occhi dei cittadini portando con sé le paure dei mesi appena trascorsi e, nonostante le continue rassicurazioni del ministro della Salute Speranza, del vice-ministro Sileri e dello stesso Conte nelle scorse settimane, è stato proprio il Premier ha dare la risposta definitiva all’annosa domanda. Ci sarà un nuovo lockdown? “Abbiamo affrontato una ... Leggi su thesocialpost

Linkiesta : La strategia del #lockdown è da sempre il naturale modus operandi del governo #Conte, già da molto prima dell’arriv… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Non ci sarà più un lockdown generalizzato' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Riapertura degli stadi è inopportuna' #giuseppeconte - FRANCES61381354 : @Matteo78886909 @rubio_chef @matteosalvinimi @Viminale CONTE FA PARTE DEL PD PARTITO DEI DEMENTI CHE PRIMA FA METTE… - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Conte: 'Non ci sarà più un lockdown generalizzato' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

ROMA – “Possiamo affrontare con fiducia l’autunno, non saremo più nelle condizioni di disporre un lockdown generalizzato, se le cose andranno male potremo intervenire con misure molto circorscitte sul ...Abbiamo affrontato una crisi e una pesantissima emergenza sanitaria che si è tramutata in emergenza economica e sociale. Anche in termini di ordine pubblico e tenuta della società, perchè non sapevamo ...