Coronavirus, Conte: “Non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato. La riapertura degli stadi? E’ inopportuna” (Di sabato 5 settembre 2020) “Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e possiamo affrontare l’autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown”: lo ha affermato oggi il premier Giuseppe Conte, alla Festa del Fatto Quotidiano, riflettendo sull’attualità e sul tema della ripartenza. Il Presidente del Consiglio ha osservato che la riapertura al pubblico degli stadi è “inopportuna“: “Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita“. “Quando parlo dell’Italia mi esalto”, ha dichiarato Conte nella lunga intervista concesso ad Antonio Padellaro e Peter Gomez, riferendosi al modo in cui la crisi è stata gestita e la precauzioni prese per affrontare ... Leggi su meteoweb.eu

