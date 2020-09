Coronavirus, Conte: "La riapertura degli stadi è inopportuna" (Di sabato 5 settembre 2020) "Per quanto mi riguarda, la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l'assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente ... Leggi su corrieredellosport

