Coronavirus, Conte: “All’inizio preoccupato dalla tenuta sociale del sistema, non sapevamo cosa sarebbe successo in termini di ordine pubblico” (Di sabato 5 settembre 2020) “All’inizio dell’emergenza ero preoccupato, lo confesso, dalla tenuta sociale del sistema. Non sapevamo cosa sarebbe successo in termini di ordine pubblico“. A dirlo, ospite del Forum Ambrosetti a Cernobbio, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha ripercorso le fasi iniziali della pandemia da Covid-19 con le relative conseguenze sanitarie ed economiche. “La tenuta dell’ordine è sempre stata un’incognita che ha pesato nelle nostre valutazioni – ha continuato Conte – perché adottare misure così stringenti, come il lockdown, in una democrazia come la ... Leggi su ilfattoquotidiano

