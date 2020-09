Coronavirus, Brusaferro sulla riapertura degli stadi: “Attualmente non ci sono le premesse” (Di sabato 5 settembre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha concesso un’intervista a “Il Corriere della Sera“, affrontando il tema della riapertura degli stadi e per accogliere nuovamente gli spettatori agli eventi: “Attualmente il Cts sostiene che non ci siano le premesse per far sì che le persone ritornino ad essere presenti agli eventi. La priorità è evitare che il sistema possa essere vittima di altri fattori di rischio. Purtroppo questi raduni hanno un rischio di contagio decisamente elevato“. Leggi su sportface

