Coronavirus, Brusaferro: “Riapertura scuole un passo importante. Serie A a porte chiuse” (Di sabato 5 settembre 2020) L’intervista di Brusaferro al ‘Corriere della Sera’: “Aumento dei contagi dovuti ai comportamenti di agosto”. ROMA – L’aumento dei contagi in Italia non sembra preoccupare le autorità sanitarie. In un’intervista al Corriere della Sera Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha fatto il punto sulla diffusione dell’epidemia nel nostro Paese: “L’incremento è dovuto ai comportamenti di agosto. Se non vogliamo che salgano dobbiamo rispettare le regole. Non bisogna avere paura, servono consapevolezza e attenzione per convivere con il virus”. “Giusto riaprire la scuola” Il presidente dell’Iss si è detto fiducioso sulla riapertura della scuola: “E’ un passo fondamentale e ... Leggi su newsmondo

Sport_Mediaset : #Coronavirus, #Brusaferro: 'Non ci sono le premesse per eventi e partite col pubblico'. Le parole del Presidente de… - NewsMondo1 : Coronavirus, Brusaferro: “Riapertura scuole un passo importante. Serie A a porte chiuse” - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Coronavirus, #Brusaferro: 'Non ci sono le premesse per eventi e partite col pubblico'. Le parole del Presidente dell'I… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Brusaferro: 'Non ci sono le premesse per eventi e partite col pubblico' - askanews_ita : “Non è possibile tenere eventi con spettatori” (così il presidente dell’Iss Brusaferro) -