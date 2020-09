Coronavirus, Brusaferro “Non avere paura, ma seguire regole” (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I dati di questi giorni sono dovuti ai comportamenti di agosto. Però rispetto ad altri Paesi europei, il numero di casi è ancora più contenuto. Se vogliamo che non salgano e che la curva abbia un aggiustamento positivo dobbiamo inserire stabilmente nella nostra vita quotidiana le oramai note regole dell'igiene delle mani, personale e degli ambienti, del distanziamento interpersonale e dell'uso delle mascherine. Non paura, servono invece attenzione, consapevolezza e saper convivere con questo virus”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sui nuovi casi di contagio da Coronavirus. Per Brusaferro “l'apertura della scuola è un passo fondamentale è altrettanto ... Leggi su iltempo

