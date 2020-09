Coronavirus, Berlusconi ricoverato. Zangrillo: «Condizioni stabili, cauto ma ragionevole ottimismo» – Il bollettino (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembre Nuovo bollettino sulle Condizioni di salute del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, positivo al Coronavirus e ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano con una piccola infezione ai polmoni – un principio di polmonite bilaterale. «Le Condizioni cliniche del paziente permangono stabili – afferma il medico personale dell’ex premier, Alberto Zangrillo, responsabile dell’unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare del San Raffaele di Milano, nel bollettino diffuso dall’ospedale. «Il quadro respiratorio e clinico conferma un decorso regolare e atteso – prosegue ... Leggi su open.online

TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - SkyNews : Coronavirus: Former Italy PM Silvio Berlusconi in hospital after testing positive - Agenzia_Ansa : Zangrillo: 'Per #Berlusconi previsto ricovero di qualche giorno. Il suo umore non è dei migliori, e anche il mio'… - notizieoggi24 : Coronavirus, Zangrillo su Berlusconi: 'Cauto ottimismo'. Telefonata di Conte #Berlusconi - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: A febbraio si cercava inutilmente il paziente zero. Oggi è partita incredibilmente la “caccia all’untore” di #Berlusconi… -