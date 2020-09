Coronavirus, Berlusconi ricoverato: la polmonite bilaterale è tipica dei casi Covid (Di sabato 5 settembre 2020) Silvio Berlusconi, dopo la positività al Coronavirus, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per un principio di polmonite bilaterale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Una patologia che "non è un elemento di gravità. Anzi rientra nel quadro delle polmoniti virali e in quelle da Covid che hanno questa forma clinica, appunto quasi sempre bilaterale”, ha spiegato il professor Luca Richeldi, pneumologo, direttore del dipartimento di pneumologia del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico Scientifico del ministero della Salute (LA FOTOSTORIA DI Berlusconi - LE TAPPE DELLE SUE ULTIME SETTIMANE). Leggi su tg24.sky

SkyNews : Coronavirus: Former Italy PM Silvio Berlusconi in hospital after testing positive - Agenzia_Ansa : Zangrillo: 'Per #Berlusconi previsto ricovero di qualche giorno. Il suo umore non è dei migliori, e anche il mio'… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Berlusconi ricoverato: riscontrato inizio di polmonite bilaterale #ANSA - crispadafora : RT @SkyTG24: Coronavirus, Berlusconi ricoverato: la polmonite bilaterale è tipica dei casi Covid - ivl24_it : Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Zangrillo: ‘Non è intubato’ -