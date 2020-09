Coronavirus, Berlusconi: notte tranquilla, non ha febbre (Di sabato 5 settembre 2020) MILANO - E' trascorsa "tranquilla" la seconda notte di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato positivo al Coronavirus con un principio di polmonite bilaterale. Lo ... Leggi su corrieredellosport

TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - SkyNews : Coronavirus: Former Italy PM Silvio Berlusconi in hospital after testing positive - Agenzia_Ansa : Zangrillo: 'Per #Berlusconi previsto ricovero di qualche giorno. Il suo umore non è dei migliori, e anche il mio'… - CriBra27 : RT @TizianaFerrario: Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbiano… - Open_gol : «Un'ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e una caccia al 'colpevole' che lascia sconcertati». Marina Ber… -