Coronavirus, Bassetti contro il doppio tampone negativo: “Rallenta la ripresa economica” (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set – “Perché in Italia ancora due tamponi negativi per tornare ‘normale’?“. Così l’infettivologo Matteo Bassetti critica il sistema adottato dal ministero della Salute per conclamare la negatività al Coronavirus. Un metodo che comporta che “un numero imprecisato di persone appartenenti alle fasce più produttive” resti “lontano dalla vita sociale e produttiva, in un momento in cui l’economia sta faticando a riprendersi, dopo una crisi numericamente senza precedenti”. Insomma, con il sistema del doppio tampone si rallenta e si ostacola la ripresa del Paese, fa presente l’esperto, da settimane impegnato a dare una lettura realistica dei numeri dell’epidemia di Coronavirus, ... Leggi su ilprimatonazionale

In Italia oggi ci sono 28000 soggetti positivi al SarsCov-2 e circa 100 in terapia intensiva che rappresentano lo 0.3% del totale. Occorrerebbe poi sapere se tutti quelli in terapia intensiva ci sono ...

Genova. L’autunno è alle porte e porterà inevitabilmente influenza, tosse e raffreddore. La domanda: “Sara’ Covid oppure influenza normale” rischia di diventare il tarlo di molti italiani, vista anche ...

