Coronavirus, autista Anm positivo: ricoverato al Cardarelli (Di sabato 5 settembre 2020) Un autista Anm (Azienda napoletana mobilita’) e’ risultato positivo al Covid-19 ed e’ ricoverato al Cardarelli. Lo rende noto il sindacato Usb. “Non piu’ di una settimana fa avevamo richiesto di effettuare i test sierologici a tutti i lavoratori dei trasporti, di garantire i necessari DPI e di potenziare le attivita’ di sanificazione”, dice Adolfo Vallini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

