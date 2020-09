Coronavirus: app 'Sardegna sicura' sbarca in Umbria (Di sabato 5 settembre 2020) CAGLIARI, 05 SET - La app "Sardegna sicura" sbarca in Umbria. La Regione ha concesso gratuitamente il riuso del programma nell'ambito di un accordo tra Regioni con l'obiettivo di realizzare attività ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Liguria. Distanziamento a scuola, MetaWellness, giovane start-up di Bari specializzata in tecnologie per lo sport e il fitness, propone agli istituti e asili nido della Liguria il dispositivo “Labby L ...

La app "Sardegna sicura" sbarca in Umbria. La Regione ha concesso gratuitamente il riuso del programma nell'ambito di un accordo tra Regioni con l'obiettivo di realizzare attività congiunte e ...

La app "Sardegna sicura" sbarca in Umbria. La Regione ha concesso gratuitamente il riuso del programma nell'ambito di un accordo tra Regioni con l'obiettivo di realizzare attività congiunte e ...