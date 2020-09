Coronavirus, anche Galliani in isolamento: non sarà a San Siro (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo Silvio Berlusconi, anche il suo socio Adriano Galliani è in isolamento, ma solamente preventivo: non sarà presente all’amichevole Milan-Monza Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale contratta a seguito della positività al Coronavirus. Oltre al cavaliere però, anche il suo socio nel Monza, Adriano Galliani è ora in isolamento domiciliare. La scelta dell’amministratore delegato del Monza però sarebbe volontaria, visto che dopo aver effettuato il tampone per il Covid-19 il risultato è stato negativo. Per sicurezza però Galliani ha deciso di rimanere qualche giorno in ... Leggi su bloglive

Si torna a scuola, ma la normalità resta ancora lontana. Riprendere le lezioni in presenza, il prossimo 24 settembre, non significherà ritrovare in classe la situazione antecedente il 6 marzo scorso.

Come funzioneranno i seggi speciali per il voto a domicilio

AGI - Seggi speciali per il voto a domicilio di chi è in quarantena da Covid 19. Il Viminale ricorda che "allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le ...

