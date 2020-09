Coronavirus, Aifa 'anticipare la vaccinazione antinfluenzale' (Di sabato 5 settembre 2020) Lo sottolinea l'Agenzia Nazionale del Farmaco, Aifa,, nella determina pubblicata in Gazzetta Ufficiale che autorizza l'aggiornamento, per la stagione 2020-2021, della composizione dei vaccini ... Leggi su sicilianews24

princigallomich : Coronavirus, Aifa “anticipare la vaccinazione antinfluenzale” - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Fate il vaccino contro l'influenza già a ottobre. Ecco il consiglio dell'Aifa #vaccino #influenza #coronavirus #covid #ottobr… - iltirreno : Coronavirus, la raccomandazione dell'Aifa - infoitsalute : Coronavirus, Aifa 'anticipare la vaccinazione antinfluenzale' - infoitsalute : Coronavirus, Aifa “anticipare la vaccinazione antinfluenzale” - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Aifa

Il Secolo XIX

Prevedono, come fossimo dentro un film hollywoodiano, un Natale rosso sangue. Ma i ricercatori della School of Medicine dell'Università di Washington sono scienza non fantascienza. E con il sigillo de ...L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco «raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre, e offrire la vaccinazione ai soggetti elegg ...