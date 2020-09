Coronavirus a Roma, positivo uno studente del liceo Marymount: 9 i contatti a rischio (Di sabato 5 settembre 2020) In merito alla positività di uno studente del liceo internazionale Marymount della Capitale, l’Asl Roma 1 rende noto che: ‘Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è intervenuto per avviare l’azione di contact tracing in collaborazione con i responsabili didattici e sanitari dell’istituto. Sono stati intervistati tutti i possibili contatti per ricostruire i movimenti e individuare tempi e modalità di interazione con il caso indice. A fronte di un iniziale elenco di 65 persone prodotto dalla scuola, le interviste hanno permesso di circoscrivere a 9 studenti i contatti a rischio. I ragazzi sono stati posti in quarantena ed in sorveglianza sanitaria. Saranno seguiti dalla ASL con il supporto del medico della scuola e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

