Coronavirus, a Roma la manifestazione dei negazionisti No Mask | DIRETTA (Di sabato 5 settembre 2020) Sono circa duemila le persone attese alla manifestazione dei “No Mask” contro la “dittatura sanitaria” che si tiene oggi, sabato 5 settembre, a Roma, alle ore 16 in piazza Bocca della Verità. La piazza è stata richiesta dal “Popolo delle Mamme“, che parla di un evento apartitico, ma dietro l’iniziativa c’è una costellazione di gruppi diversi: dai gilet arancioni agli antivaccinisti, dal movimento di estrema destra Forza Nuova ai negazionisti del Covid-19, critici del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio. “Crescono le adesioni alla manifestazione del 5 settembre”, ha dichiarato Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova nei giorni scorsi. ... Leggi su tpi

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - Peppe24245235 : #Covidioti #Coronavirus #Roma no vax ed estrema destra contro 'la dittatura sanitaria' Mettete pure a repentagli… - OmbraDuca : RT @virginiaraggi: Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di vitt… -