Coronavirus, a Roma la grande manifestazione ‘no-mask’ contro la “dittatura sanitaria”. Zingaretti, ‘Follia’ (Di sabato 5 settembre 2020) A Roma la manifestazione ‘no mask’ contro la dittatura sanitaria. In Piazza Gilet arancioni, Forza Nuova, il Popolo delle mamme, albergatori, tassisti, no vax e no 5G. Il 5 settembre va in scena a Roma la grande manifestazione organizzata contro la dittatura sanitaria. Si stima la presenza di cinquemila persone circa al grande appuntamento dell ore 16.00 in piazza Bocca della Verità, nel cuore della Capitale. manifestazione no mask a Roma contro la dittatura sanitaria A quello che i media hanno ribattezzato con il nome di raduno negazionista prendono parte diverse realtà anche lontane tra loro, come ad esempio il Popolo delle Mamme, ma anche Forza Nuova. Non mancano ... Leggi su newsmondo

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - AntonioDonatoPa : RT @Avvocatocapita1: Censimento degli imbecilli è domani. Coronavirus: In piazza a Roma negazionisti e No mask, attesi in duemila https://… - bastaCasta : RT @virginiaraggi: Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di vitt… -