Coronavirus a Napoli, chiuso il pronto soccorso del Cardarelli: solo ieri 10 pazienti positivi (Di sabato 5 settembre 2020) Risale a ieri nel tardo pomeriggio la decisione di chiudere il reparto del pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. La decisione sarebbe stata presa in virtù di una decina di test rapidi, cui di routine vengono sottoposti i pazienti che arrivano per ricevere visita, risultati positivi solo nel pomeriggio di ieri. Come riporta l'Ansa: "Il …

