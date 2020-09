Coronavirus, a 3 giorni dalla riapertura delle scuole ne sono state chiuse 22: ecco dove (Di sabato 5 settembre 2020) Di fronte alla recrudescenza dei contagi in Francia, più di venti scuole, collegi e licei hanno già dovuto chiudere le porte nell'esagono come ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer. Lo stop è giunto ad appena tre giorni dalla ripresa scolastica e, secondo quanto riferito dal rappresentante dell'esecutivo in un'intervista a Europe 1, riguarda già 22 istituti d'istruzione per un totale di 120-130 classi. "Se si registrano più di tre casi di Covid, è obbligatoria la chiusura della struttura scolastica", ha ricordato il ministro per il quale comunque l'attuale ripresa delle lezioni "faccia a faccia" si sta svolgendo "abbastanza bene". "Malgrado i timori l'intera popolazione scolastica è tornata sui ... Leggi su howtodofor

DPCgov : ???? #4settembre #Coronavirus: i verbali delle sedute del Comitato Tecnico Scientifico sono da oggi sul nostro sito w… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione rispetto alla settimana scorsa Casi totali: 1355 casi in med… - rtl1025 : ?? Due figli di Silvio #Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Barbara… - ManuelaBellipan : RT @ManuelaBellipan: 1/ Quando approvavamo la legge 84 che ci ha riorganizzato il sistema sanitario, c'era chi faceva ostruzionismo, 4 gior… - ameliadellemore : RT @ManuelaBellipan: 1/ Quando approvavamo la legge 84 che ci ha riorganizzato il sistema sanitario, c'era chi faceva ostruzionismo, 4 gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giorni Silvio Berlusconi ricoverato per Coronavirus. Diceva: Faccio i controlli e vado Corriere della Sera Berlusconi, Zangrillo: "Cauto ma ragionevole ottimismo". Marina: "No caccia al colpevole"

Milano, 5 settembre 2020 - Una notte tranquilla, al sesto piano dell'Istituto San Raffaele per Silvio Berlusconi, ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere risultato positivo al Coronav ...

Negazionisti, raduno a Roma senza mascherina: “Siamo il popolo, libertà” VIDEO-FOTO

Negazionisti in raduno a Roma. I manifestanti urlano “libertà”e “siamo il popolo” e non indossano la mascherina. Negazionisti da Covid in piazza a Roma. Dietro una grandissimo tricolore e urlando “li ...

Milano, 5 settembre 2020 - Una notte tranquilla, al sesto piano dell'Istituto San Raffaele per Silvio Berlusconi, ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere risultato positivo al Coronav ...Negazionisti in raduno a Roma. I manifestanti urlano “libertà”e “siamo il popolo” e non indossano la mascherina. Negazionisti da Covid in piazza a Roma. Dietro una grandissimo tricolore e urlando “li ...