Corona virus: Italia, 31194 attualmente positivi a test (+1095 in un giorno) con 35534 decessi (16) e 209610 guariti (583). Totale di 276338 casi (1695) Dati della protezione civile (Di sabato 5 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 31194 attualmente positivi a test (+1095 in un giorno) con 35534 decessi (16) e 209610 guariti (583). Totale di 276338 casi (1695) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 31194 attualmente positivi a test (+1095 in un giorno) con 35534 decessi (16) e… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

il Resto del Carlino

Nico, come era chiamato, aveva 49 anni ed era un soccorritore storico. Appassionato e diligente, era un uomo serio e amato da tutti e da tutti apprezzato per la preparazione, l’entusiasmo e le indubbi ...Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 453 (36 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non sono ...