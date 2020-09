Cori, balli scatenati e musica: così la nave-quarantena dei clandestini diventa una discoteca (Video) (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set – Non avranno esorbitanti qualifiche o titoli di studio: ma che ballerini, e che cantanti questi immigrati che attraversano il Mediterraneo per riversarsi entro in nostri confini. Hanno il titolo professionale a malapena per raccogliere ortaggi ma il moonwalking lo ballano benissimo – soprattutto se c’è da festeggiare l’imminente sbarco a bordo dei barconi o addirittura delle lussuosissime navi-quarantena pagate dallo Stato. Ma bisogna capirli, hanno tutto da festeggiare, al contrario nostro: arrivano nel nostro Paese per essere coccolati e nutriti a spese degli italiani, quegli italiani in ginocchio per la crisi e vessati da misure dittatoriali per contrastare l’emergenza sanitaria. Proprio in queste ultime ore l’account Twitter del sito RadioSavana ha pubblicato due Video: il primo girato sulla ... Leggi su ilprimatonazionale

