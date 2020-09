Conte: "Non siamo più di fronte all'esplosione della pandemia" (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - ''I nuovi contagi'' registrati in questi giorni sono dovuti a ''distrazioni agostane'', ma risultano un numero inferiore di altri Paesi. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Cernobbio. ''Ne siamo usciti soprattutto grazie ai cittadini e non è piaggeria. L'Italia si è dimostrata molto disciplinata'' nel gestire l'emergenza L'Italia ha affrontato l'emergenza sanitaria e la crisi economica dovuta al Covid con ''resilienza e tenacia''. ''Si intravedono segnali di fiducia'' per l'economia. La "produzione recupera'', ma ''nessuno in questo momento può dire come e quando potremo uscire dal quadro di sofferenza economica''. "Non pensiamo di chiedere risorse europee per abbassare le tasse''. ''Ora è il momento di agire e di tornare a crescere'', dice, per ''ripartire''. "Vogliamo dare ... Leggi su liberoquotidiano

