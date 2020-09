Conte: «Ho incontrato Draghi per proporlo come presidente della Commissione UE, lui mi disse che era stanco» (Di sabato 5 settembre 2020) Giuseppe Conte ha spiegato il suo rapporto con Mario Draghi. Nel corso della Festa del Fatto Quotidiano, infatti, il presidente del Consiglio si è trovato a rispondere a una domanda sul suo rapporto con l’ex governatore della Banca Centrale Europea e, soprattutto, sul fatto che in molti lo considerino il suo successore, come presidente del Consiglio di un governo di unità nazionale. Giuseppe Conte su Draghi, invece, rivela un aneddoto fino a questo momento inedito. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte sulle opposizioni: «Dialogo con tutti, anche con la Meloni: solo Salvini non mi chiama» Conte su Draghi: «Io l’ho proposto ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : #Conte parla del suo rapporto con #Draghi e svela di averlo incontrato per proporgli la presidenza della Commission… - moriggi : RT @Lega_Senato: Immigrazione: Romeo, da Conte interventi tardivi e senza certezze Roma, 3 Settembre - “ Registriamo che nonostante ieri… - Polisemooo : RT @anari56: La De Micheli annuncia che l'Italia fornirà 1milione di mascherine al mese alle scuole. Coincidenza vuole che Conte si sia inc… - Giusy29037023 : RT @anari56: La De Micheli annuncia che l'Italia fornirà 1milione di mascherine al mese alle scuole. Coincidenza vuole che Conte si sia inc… - achene_paolo : RT @anari56: La De Micheli annuncia che l'Italia fornirà 1milione di mascherine al mese alle scuole. Coincidenza vuole che Conte si sia inc… -