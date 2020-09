Conte, ‘Fiducioso per l’autunno. Contagi a scuola? Diamolo per scontato. Inopportuno riaprire gli stadi’ (Di sabato 5 settembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa annuale del Fatto Quotidiano: “I verbali del Cts erano riservati, non segreti”. In occasione della festa annuale del Fatto Quotidiano, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha concesso una lunga intervista durante la quale ha parlato dell’emergenza coronavirus e dell’attualità politica. Di seguito il video condiviso sulla pagina Facebook del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Conte al Fatto Quotidiano: “Ho chiamato Berlusconi al telefono” “Ho chiamato Berlusconi al telefono la sera in cui ho saputo che ha contratto il Covid19 e gli ho rappresentato i migliori auspici di pronta guarigione”. Conte ha commentato anche le parole di De Benedetti, che ha definito ... Leggi su newsmondo

