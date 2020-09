Conte alla Festa del Fatto: “Riapertura degli stadi? Inopportuna”. Gli allenatori d’accordo. Salvini: “Con il pubblico finto cambio canale” (Di sabato 5 settembre 2020) “L’apertura degli stadi? Personalmente, la trovo inopportuna“. Così il premier Giuseppe Conte, dalla Festa del Fatto Quotidiano, commenta un eventuale ritorno dei tifosi ad assistere alle partite. “L’assembramento è inevitabile, dentro, sugli spalti, come entrando e in uscita”. Una misura di cautela su cui si trova d’accordo anche Assoallenatori. “Credo che il premier Conte abbia ragione – commenta il presidente Renzo Ulivieri – non c’è bisogno di protestare. Le cose si prova a farle cercando di mantenere la salute di tutti. Io mi rifaccio a quello che ci dicono gli esperti, questa non è una questione politica”. Da tempo infatti gli esperti paragonano i ... Leggi su ilfattoquotidiano

