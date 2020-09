Conte alla festa de Il Fatto Quotidiano: “Escludo un nuovo lockdown totale, interverremo con misure circoscritte” (Di sabato 5 settembre 2020) “Possiamo affrontare con fiducia l’autunno, perché non saremo più nella condizione di predisporre un lockdown generalizzato. Se andrà male, interverremo con misure circoscritte a livello territoriale”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla festa de Il Fatto Quotidiano, intervistato da Antonio Padellaro e Peter Gomez. “È vero, i contagi sono in aumento“, ha specificato Conte, “è l’effetto delle vacanze agostano. Ma la crescita è Contenuta, e questo è merito degli italiani, che hanno rispettato le norme di sicurezza”. L'articolo Conte alla festa de Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

