Consigli fantacalcio, ecco Ouwejan: chi è e perché prenderlo (Di sabato 5 settembre 2020) Arriva dall'Olanda e corre a tutta fascia, è mancino e gioca a sinistra. Alt, Robin Gosens? No, Thomas Ouwejan. Ma i due sono molto simili: sprinter di grinta, fondo e qualche bonus. Thomas arriva all'... Leggi su gazzetta

E’ tempo di tornare in campo e di tornare anche a riunirsi tra amici, con le dovute distanze da rispettare, per il gioco più amato dagli italiani. Parliamo del Fantacalcio, gioco per il quale vogliamo ...

Fantacalcio 2020/2021: chi tira rigori e punizioni in Serie A

CONSIGLI FANTACALCIO 2020/2021: chi tira rigori e punizioni in Serie A, squadra per squadra. Il Fantacalcio insegna: i bonus legati ai calci piazzati fanno la differenza, soprattutto da quando è aumen ...

