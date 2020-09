Confessa il vicino di Luana, accoltellata e gettata nel pozzo. “Voleva lasciasse la moglie e l'ha uccisa” (Di sabato 5 settembre 2020) L’ avrebbe uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina al culmine di una lite. Poi avrebbe occultato il cadavere, avvolgendolo in una coperta e lanciandolo in un pozzo nelle campagne di Poggiomarino (Napoli).È lì che all’alba di oggi i Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore (Salerno) hanno recuperato il corpo di Luana Rainone, la 31 enne di San Valentino Torio (Salerno) uccisa per motivi sentimentali da un 34 enne, Nicola Del Sorbo, con il quale avrebbe avuto una relazione. La donna, sposata e con una figlia piccola, era scomparsa da oltre un mese.Era uscita di casa alle 14 del 23 luglio e da quel momento non vi aveva fatto più ritorno. I familiari avevano denunciato la sua scomparsa, ma le ricerche non avevano dato nessun esito. I carabinieri nel corso di queste settimane hanno vagliato ogni ... Leggi su huffingtonpost

Luana uccisa e buttata nel pozzo dall'amante: gli sms beffa dell'assassino

L'amore era il leit motiv della sua vita: quello per la figlia di otto anni, per la quale tornava sempre a casa dopo ogni «fuga»; per la mamma morta, il cui volto tatuato sul corpo ne ha consentito il ...

