Con il remake di Mulan Disney strizza l’occhio alla Cina, parte il boicottaggio da Hong Kong e Thailandia: «È la nostra eroina» (Di sabato 5 settembre 2020) Quando Mulan, film di animazione targato Disney, uscì nel 1998 diventò rapidamente un simbolo pop del femminismo di fine millennio. Ispirato a un antico poema cinese del VI secolo, racconta la storia di una ragazza che si offre volontaria nell’esercito per evitare che il padre, un invalido di guerra, sia obbligato ad arruolarsi. Per seguire questa strada Mulan è costretta a nascondere la sua vera identità. Inizialmente sbeffeggiata dai suoi comandanti e dagli altri militari, nel corso della pellicola riesce a prendersi una serie di rivincite verso chi la crede inferiore in quanto donna. Una storia di rivincita dal chiaro valore progressista. Non si può dire altrettanto del remake del film uscito oggi sulla piattaforma Disney + al centro di una polemica che ... Leggi su open.online

Con il remake di Mulan Disney strizza l'occhio alla Cina, parte il boicottaggio da Hong Kong e Thailandia: «È la nostra eroina» Open I peggiori e i migliori remake live-action della Disney

Ora che arriva in digitale il rifacimento di Mulan, abbiamo passato in rassegna i classici d’animazione che hanno subito lo stesso trattamento. Un primo bilancio: in pochi sono riusciti a conservare l ...

Remake coreano 'Perfetti sconosciuti' a Florence Korea fest

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - 'Intimate strangers', remake sudcoreano del film di Paolo Genovese 'Perfetti sconosciuti', sarà uno degli eventi speciali della 18/a edizione di Florence Korea film fest, in ...

