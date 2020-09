Colle Sannita, svolte analisi sull’acqua: Gesesa tranquillizza (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “In relazione alle segnalazioni circa la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano distribuita a Colle Sannita si precisa che tutte le indagini periodiche effettuate da Gesesa a norma di legge evidenziano che la stessa rispetta tutti i parametri di norma previsti ed è, quindi, sicura e potabile e non vi sono rischi per le persone che la utilizzano.Gesesa, in questo ultimo periodo, è costretta ad utilizzare maggiormente l’acqua proveniente dal pozzo realizzato in zona Acqua Sauta a causa della scarsa adduzione da parte di Molise Acque che, ultimamente, ha quasi azzerato le forniture previste per Colle Sannita ed altri quattro comuni del Fortore. L’acqua prelevata dal pozzo di Acqua Sauta, dai ... Leggi su anteprima24

GESESA-FORTORE: disservizi nell’erogazione idrica a causa di un’improvvisa riduzione delle portate da parte di Molise Acque.

Comunichiamo di aver riscontrato, oggi venerdì 4 Settembre 2020, il completo azzeramento delle portate dell’acquedotto gestito da Molise Acqua addotte a servizio dei Comuni di, S. Giorgio La Molara, M ...

