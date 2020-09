Colle Bellaria, ancora al lavoro i vigili del fuoco (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBrucia ancora il Colle Bellaria, la collina che sovrasta la città e dove le fiamme ieri hanno reso necessario anche interdire la strada sottostante. Questa mattina mentre sono ancora al lavoro vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale, via Panoramica è ancora chiusa al traffico per consentire di completare l’intervento e capire anche se sarà necessario procedere ad una messa in sicurezza dell’area devastata dalle fiamme divampate dal pomeriggio di ieri. Ad alimentare l’incendio anche il vento che ha facilitato il propagarsi del fuoco che ha creato attimi di paura tra la popolazione residente nei pressi. Sul posto nella serata di ieri anche il sindaco ... Leggi su anteprima24

positanonews : Salerno, spento l’incendio sul Colle Bellaria tra le #news - VincentMele92 : 'La crudeltà è la virtù per eccellenza dei mediocri, hanno bisogno di esercitare la crudeltà, esercizio per cui non… -

Ultime Notizie dalla rete : Colle Bellaria Spento incendio sul Colle Bellaria: notte da incubo per vigili del fuoco e residenti Salernonotizie.it Piromani scatenati a Salerno: nuovi roghi sulla montagna sopra l’autostrada

La mano dei piromani non si ferma. Dopo l’incendio che ha devastato, nella giornate di ieri, Colle Bellaria e il Monte Stella, sopra Sala Abbagnano, a Salerno, dalle prime ore di questa mattina nuovi ...

Spento incendio sul Colle Bellaria: notte da incubo per vigili del fuoco e residenti

E’ stata una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco e di ansia per i residenti. Quasi fino alle prime luci dell’alba i pompieri sono stati impegnati nel domare e spegnere le fiamme che hanno de ...

La mano dei piromani non si ferma. Dopo l’incendio che ha devastato, nella giornate di ieri, Colle Bellaria e il Monte Stella, sopra Sala Abbagnano, a Salerno, dalle prime ore di questa mattina nuovi ...E’ stata una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco e di ansia per i residenti. Quasi fino alle prime luci dell’alba i pompieri sono stati impegnati nel domare e spegnere le fiamme che hanno de ...