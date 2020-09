Città di Tarvisio Tennis Cup, 7-13 settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) ITF $15.000 Trieste Melania Delai (ITA) Photo © Ray Giubilo L’evento, inserito nel circuito professionistico Itf, ha un montepremi di 25.000 dollari: finale prevista il 13 settembre. L’ungherese Jani guida la pattuglia delle favorite, fra le italiane speranze fari puntati su Caregaro Tarvisio (Udine), 5 settembre 2020 – Il grande Tennis ancora in Valcanale. Il coronavirus non ferma la “Città di Tarvisio Cup”, l’apprezzato evento internazionale giunto alla sesta edizione. Molte le atlete inserite nella top 250 del mondo pronte a sfidarsi a suon di dritti, rovesci e volée sui campi in terra rossa del circolo di via Atleti Azzurri d’Italia. Dotato ancora di un montepremi di 25.000 dollari, il torneo ... Leggi su udine20

