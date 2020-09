Cicerchia, il legume speciale che protegge il cuore e aiuta a perdere peso (Di sabato 5 settembre 2020) La Cicerchia, seme della pianta Lathyrus sativus, è un legume caratterizzato da benefici per la salute che vale la pena approfondire. Entrando nel vivo del loro profilo nutrizionale possiamo trovare, come evidenziato anche dagli esperti del gruppo Humanitas, le vitamine del gruppo B, nutrienti che ricoprono un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’efficienza del metabolismo. Questi legumi, la cui coltivazione in Italia è diffusa soprattutto in Regioni come la Toscana, il Lazio e il Molise, sono contraddistinti pure dalla presenza di diversi minerali importanti per la salute. Tra questi possiamo includere il ferro, ma anche il calcio, il potassio, basilare per la salute del cuore, e il fosforo. Come gli altri legumi sono ricche in fibre, peculiarità che le rende ancora più decisive quando si parla di ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Cicerchia legume La cicerchia di Frigento in vetrina con i sapori della tradizione Nuova Irpinia Eccellenze marchigiane

I quasi 200 chilometri di costa restituiscono alle Marche un singolare primato, quello dei brodetti. Ciascuna località che si affaccia sull’Adriatico vanta la preparazione ideale e originale, da Porto ...

I quasi 200 chilometri di costa restituiscono alle Marche un singolare primato, quello dei brodetti. Ciascuna località che si affaccia sull’Adriatico vanta la preparazione ideale e originale, da Porto ...