Chievo-Padova annullata: tre positivi al Coronavirus (Di sabato 5 settembre 2020) La gara amichevole prevista oggi tra Chievo Verona e Padova è stata annullata, poiché nell’organico dei clivensi si sono evidenziate tre positività al Covid-19. I tesserati positivi sono già stati isolati e sono asintomatici, e tutto il gruppo squadra è stato nuovamente sottoposto ad analisi. A scopo precauzionale e a tutela dei tesserati del Padova, la squadra del Chievo non si è recata allo stadio Euganeo. Wanda Nara, pronta risposta a Maxi Lopez: “Io e i bambini siamo negativi, stiamo tutti bene”L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

