Chiara Cajelli: «La mia esperienza a Bake Off Italia, tra complicità e dolci per cani» (Di sabato 5 settembre 2020) Chiara Cajelli lo chiarisce subito: A Bake Off Italia – Dolci in forno, il programma di Real Time che la vede fuori dai giochi alla prima puntata, non ho partecipato né con l'intenzione di vincere né con il sogno di affermarsi come pasticciera amatoriale. «Ho un'idea tutta mia del cucinare i dolci che coltivo da 10 anni, e ci tenevo a presentarla al pubblico». Dal 2011 Chiara, infatti, si è specializzata in un genere molto particolare: la realizzazione di dolci studiati appositamente per i cani. «I brownies diventano bau-nies, il crème caramel diventa il crème cana-mel: sono ricette semplici che costano poco e vengono realizzate con materiali riutilizzabili come gli scarti della zucchina o i gusci d'uovo». Si tratta, naturalmente, di cibi che non contengono sostanze nocive per i quadrupedi e di facile esecuzione: «Mi sono candidata a Bake Off così, sperando di far conoscere al mondo la mia idea».

