Chi era Eleanor Marx, protagonista di “Miss Marx” (Di sabato 5 settembre 2020) Il secondo film italiano in concorso a Venezia racconta la storia della figlia minore di uno dei filosofi più influenti di sempre, Karl Marx Leggi su ilpost

Chi era Eleanor Marx, protagonista di “Miss Marx”

Il secondo film italiano in concorso a Venezia racconta la storia della figlia minore di uno dei filosofi più influenti di sempre, Karl Marx Oggi viene presentato alla mostra del cinema di Venezia Mis ...

