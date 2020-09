Chi è Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al covid sul red carpet di Venezia (Di sabato 5 settembre 2020) Il suo volto, segnato dalle protezioni anti-contagio, è diventato il simbolo della lotta degli operatori sanitari contro il covid-19. Ora Alessia Bonari, infermiera in un ospedale di Milano, sfila sorridente sul red carpet di Venezia, dove ha ricevuto il premio di “personaggio dell’anno” organizzato da Tiziana Rocca. “Grazie Venezia per tutto l’affetto ricevuto, ma soprattutto grazie alla mia Italia”, scrive Alessia sul suo profilo Instagram, prima di abbandonare i riflettori della Mostra del Cinema perché “devo tornare a lavorare”. Era il 9 marzo 2020 quando lei su quello stesso profilo social pubblicava un selfie, ... Leggi su huffingtonpost

